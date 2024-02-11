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Голова Євроради про заяви Трампа: служать інтересам Путіна

Фото: голова Європейської Ради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Голова Євроради Мішель наголосив, що погрози 45-того президента США Дональда Трампа наголошують на необхідності для ЄС терміново розвивати свою стратегічну автономію.

Про це заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Голова Європейської ради Шарль Мішель розкритикував заяви Трампа про те, що той "заохочував" би Росію до агресії проти НАТО.

Мішель наголосив, що нерозважливі заяви про безпеку НАТО та солідарність п'ятій статті служать лише інтересам російського диктатора Володимира Путіна. Голова Євроради додав, що Трансатлантичний альянс протягом 75 років підтримує безпеку та процвітання американців, канадців і європейців.

"Нерозважливі заяви про безпеку НАТО та солідарність статті 5 служать лише інтересам Путіна. Вони не приносять у світ більше безпеки чи миру", - написав він.

Нагадаємо, ми писали, що колишній президент США розповів, як погрожував країнам НАТО, щодо підбурювання Росію до нападу на них, якщо вони не будуть робити внески в Альянс.

Ця заява вже викликала обурення у Білого дому та генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Після цього влада Польщі також відреагувала на заяву екслідера США Дональда Трампа про те, що на посаді президента він не збирається безоплатно захищати союзників по НАТО від імовірного нападу.

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