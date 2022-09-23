"Путін не має залишитися безкарним": у Раді безпеки ООН засудили злочини РФ в Україні

Розслідувати воєнні злочини, скоєні Росією у війні проти України, закликали генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та міністри закордонних справ низки держав на засіданні ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

За словами Гутерріша, розв'язана Володимиром Путіним війна рухається "все далі від будь-якої перспективи миру до нескінченного колообігу жахів та кровопролиття". Загрози Путіна ядерною зброєю генсек ООН назвав неприйнятними.

Крім того, Антоніу Гутерріш заявив, що повідомлення, що надходять з окупованих територій, "являють собою "каталог" звірств, до якого входять страти, сексуальне насильство, тортури та інші види нелюдського поводження з мирними жителями та військовополоненими".

Потерпілі та їхні сім'ї мають право на судовий розгляд та відшкодування збитків, зазначив Гутерріш. Його позицію підтримали міністри закордонних справ держав Євросоюзу, Мексики, Албанії та Ірландії.

Дії російської влади відкрито засудили також держсекретар США Ентоні Блінкен та голова МЗС ФРН Анналена Бербок.

Дії Путіна демонструють його відкриту зневагу до самої ООН, і йому "не має зійти з рук" те, що події в Україні руйнують міжнародний порядок, який ООН має захищати, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Передайте президенту Путіну, що він повинен припинити ставити власні інтереси вище за інтереси всього решти світу, у тому числі власного народу", - заявив Блінкен.

Анналена Бербок, своєю чергою, звернулася до самої РФ.

"Настійно закликаю Росію: ви не переможете у цій війні, тому припиніть її. Припиніть страждання, припиніть посилати своїх громадян на смерть. Припиніть свої фіктивні "референдуми" - такі ж незаконні, як і ця війна", - заявила вона.

Китай виступив за збереження територіальної цілісності країн

Міністри закордонних справ Індії та Китаю, які були присутні на засіданні, хоча й не засудили Росію відкрито, закликали до негайного припинення бойових дій і поновлення переговорів між країнами.

Глава МЗС КНР Ван І при цьому додав, що переговори мають відбуватися "без попередніх умов". Раніше Кремль неодноразово вимагав, щоб перед поновленням діалогу Україна ухвалила умови, висунуті Москвою, що Київ розцінював як ультиматум.

Нагадаємо, на засіданні глава МЗС України Дмитро Кулеба поставив на місце голову російської дипломатії Сергія Лаврова за неналежний випад у бік українського президента Володимира Зеленського.

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