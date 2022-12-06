UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Голова Єврокомісії закликала країни Західних Балкан зробити вибір

Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни Західних Балкан виступити проти таких авторитарних держав, як Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Deutschlandfunk.

Як заявила очільниця Єврокомісії 6 грудня на саміті ЄС із країнами Західних Балкан в албанській Тирані, згадані балканські країни повинні вирішити, на чиєму вони боці.

"Ви повинні вирішити, на чиєму ви боці - на боці демократії, тобто Європейського Союзу, вашого друга і партнера. Або ви хочете піти іншим шляхом?", - заявила Ляєн.

Вона підкреслила, що Росія і Китай намагаються чинити якомога більше впливу у регіоні. Проте саме Європейський Союз наразі є найбільшим інвестором і найближчим партнером для Західних Балкан. За словами європолітика, через війну РФ проти України постає питання, хто переможе - автократія і закон "сильного" чи демократія та верховенство права.

"Ви також можете побачити цю боротьбу на Західних Балканах", - зауважила вона.

Проте президент Сербії Александр Вучич спростував звинувачення у тому, що його країна виступає на боці Кремля у війні проти України. Він підкреслив, що зобов'язання перед ЄС відомі, але Сербія є незалежною країною.

Крім того, на саміті було порушено ще одну важливу тему - обмеження міграції так званим балканським маршрутом, яким з початку 2022 року до ЄС прибуло більше людей, ніж у 2016 році.

"Через енергетичну кризу спільнота хоче підтвердити пакет субсидій для регіону вартістю 1 млрд євро та як найважливіший торговельний партнер Західних Балкан представити інвестиційний план у понад 30 мільярдів євро", - зазначається у повідомленні.

Ще влітку РБК-Україна повідомляло, що Німеччина допоможе країнам Західних Балкан одержати членство в Євросоюзі.

Крім того, Жозеп Боррель заявляв, що між процесами євроінтеграції країн Західних Балкан, що триває роками, і вступом до ЄС України, немає жодного прямого зв'язку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Балканы