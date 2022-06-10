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Шольц пообещал странам Западных Балкан помочь со вступлением в ЕС

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Берлин, Пятница 10 июня 2022 15:28
Шольц пообещал странам Западных Балкан помочь со вступлением в ЕС Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия поможет странам Западных Балкан получить членство в Европейском союзе. Для правительства Олафа Шольца это является приоритетной задачей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 10 июня, отправился в двухдневное турне по Западным Балканам. Целью его поездки стало возобновление процесса членства в ЕС стран данного региона.

Шольц отметил, что вступление Черногории, Сербии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, а также Косово ослабит напряжение на Балканах и влияние России.

Канцер перед визитом напомнил, что присоединение этих государств к ЕС является одной из приоритетных задач для его правительства.

Напомним, ранее в Германии анонсировали данную поездку Шольца.

Кроме того, Жозеп Боррель заявлял, что между процессами евроинтеграции стран Западных Балкан, что длится годами, и вступлением в ЕС Украины, а также Грузии и Молдовы нет никакой прямой связи.

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Вступление в ЕС Балканы Германия Олаф Шольц
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