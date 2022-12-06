Глава Еврокомиссии призвала страны Западных Балкан сделать выбор

Как заявила глава Еврокомиссии 6 декабря на саммите ЕС со странами Западных Балкан в албанской Тиране, упомянутые балканские страны должны решить, на чьей они стороне.

"Вы должны решить, на чьей вы стороне - на стороне демократии, то есть Европейского Союза, вашего друга и партнера. Или вы хотите пойти другим путем?", - заявила Ляйен.

Она подчеркнула, что Россия и Китай пытаются оказывать как можно более сильное влияние в регионе. Однако именно Европейский Союз является крупнейшим инвестором и ближайшим партнером для Западных Балкан. По словам европолитика, из-за войны РФ против Украины встает вопрос, кто победит - автократия и закон "сильного" или демократия и верховенство права.

" Вы можете увидеть эту борьбу на Западных Балканах", - отметила она.

Однако президент Сербии Александр Вучич опроверг обвинения в том, что его страна выступает на стороне Кремля в войне против Украины. Он подчеркнул, что обязательства перед ЕС известны, но Сербия является независимой страной.

Кроме того, на саммите была поднята еще одна важная тема - ограничение миграции так называемым балканским маршрутом, которым с начала 2022 года в ЕС прибыло больше людей, чем в 2016 году.

"Из-за энергетического кризиса сообщество хочет подтвердить пакет субсидий для региона стоимостью 1 млрд евро и как важнейший торговый партнер Западных Балкан представить инвестиционный план более чем в 30 млрд евро", - отмечается в сообщении.