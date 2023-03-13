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Голови Єврокомісії та Євроради розійшлись з приводу політики щодо Китаю, - Politico

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Понеділок 13 березня 2023 22:23
Голови Єврокомісії та Євроради розійшлись з приводу політики щодо Китаю, - Politico Фото: Урсула фон дер Ляйєн, Джо Байден і Шарль Мішель (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Перші особи Європейського союзу розходяться на думці щодо політики об'єднання щодо Китаю на тлі зростаючого тиску з боку президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зазначається, що високопосадовці Євросоюзу, включаючи голову Євроради Шарля Мішеля, наполягають на менш конфронтаційному ставленні до Китаю, ніж в адміністрації Байдена.

Проте голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн навпаки дотримується більш войовничої лінії відповідно до позиції США.

"Тут існує величезний ризик конфлікту між Сполученими Штатами та Китаєм. Ми вважаємо, що ми не повинні повністю відокремлюватися від Китаю", - сказав на умовах анонімності один високопосадовець.

Попри те, що Єврокомісія має компетенцію в галузі торгівлі, геополітична стратегія ЄС повинна вироблятися за мандатом Європейської ради. Також розбіжності між Єврорадою та Єврокомісією щодо політики блоку досягли кульмінації через терміни проведення саміту ЄС-Китай, який був запланований на червень.

Нагадаємо, що ЄС має намір запровадити санкції проти Китаю, якщо отримає підтвердження постачання зброї до Росії.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати повідомляють найближчих союзників про можливість запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо він надасть військову підтримку Росії.

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