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Главы Еврокомиссии и Евросовета разошлись по поводу политики в отношении Китая, - Politico

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Понедельник 13 марта 2023 22:23
Главы Еврокомиссии и Евросовета разошлись по поводу политики в отношении Китая, - Politico Фото: Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден и Шарль Мишель (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Первые лица Европейского союза расходятся во мнении о политике объединения по Китаю на фоне растущего давления со стороны президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Отмечается, что чиновники Евросоюза, включая главу Евросовета Шарля Мишеля, настаивают на менее конфронтационном отношении к Китаю, чем в администрации Байдена.

Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен наоборот придерживается более воинственной линии в соответствии с позицией США.

"Здесь существует огромный риск конфликта между Соединенными Штатами и Китаем. Мы считаем, что мы не должны полностью отделяться от Китая", - сказал на условиях анонимности один чиновник.

Несмотря на то, что Еврокомиссия имеет компетенцию в области торговли, геополитическая стратегия ЕС должна производиться по мандату Европейского совета. Также разногласия между Евросоветом и Еврокомиссией по поводу политики блока достигли кульминации из-за сроков проведения саммита ЕС-Китай, который был запланирован на июнь.

Напомним, что ЕС намерен ввести санкции против Китая, если получит подтверждение поставок оружия в Россию.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты сообщают ближайшим союзникам о возможности введения новых санкций против Китая, если он предоставит военную поддержку России.

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