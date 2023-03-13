Главы Еврокомиссии и Евросовета разошлись по поводу политики в отношении Китая, - Politico
Первые лица Европейского союза расходятся во мнении о политике объединения по Китаю на фоне растущего давления со стороны президента США Джо Байдена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Отмечается, что чиновники Евросоюза, включая главу Евросовета Шарля Мишеля, настаивают на менее конфронтационном отношении к Китаю, чем в администрации Байдена.
Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен наоборот придерживается более воинственной линии в соответствии с позицией США.
"Здесь существует огромный риск конфликта между Соединенными Штатами и Китаем. Мы считаем, что мы не должны полностью отделяться от Китая", - сказал на условиях анонимности один чиновник.
Несмотря на то, что Еврокомиссия имеет компетенцию в области торговли, геополитическая стратегия ЕС должна производиться по мандату Европейского совета. Также разногласия между Евросоветом и Еврокомиссией по поводу политики блока достигли кульминации из-за сроков проведения саммита ЕС-Китай, который был запланирован на июнь.
Напомним, что ЕС намерен ввести санкции против Китая, если получит подтверждение поставок оружия в Россию.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты сообщают ближайшим союзникам о возможности введения новых санкций против Китая, если он предоставит военную поддержку России.
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