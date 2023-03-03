ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС запровадить санкції проти Китаю, якщо він постачатиме зброю в РФ, - Reuters

Новость на русском →
П'ятниця 03 березня 2023 20:27
ЄС запровадить санкції проти Китаю, якщо він постачатиме зброю в РФ, - Reuters Фото: ЄС запровадить санкції проти Китаю, якщо він постачатиме зброю в РФ (flick com libereurope)
Автор: Дмитро Браславський

ЄС має намір запровадити санкції проти Китаю, якщо отримає підтвердження постачання зброї до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Якщо Китай поставить зброю Росії, це буде абсолютно червоною лінією", - йдеться у матеріалі.

Коментарі перегукуються з висловлюваннями канцлера Німеччини Олафа Шольца у четвер, який застерігає Китай від надання такої допомоги РФ, оскільки вона продовжує воювати проти України.

"Не поставляйте жодної зброї агресору Росії", - сказав Шольц у своєму виступі перед парламентом Німеччини.

Очікується, що Шольц і президент США Джо Байден обговорять війну РФ проти України, що триває, а також Китай, коли зустрінуться в Білому домі. Китай заперечує будь-які наміри озброїти Росію.

Нагадаємо, що Сполучені Штати повідомляють найближчих союзників про можливість запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо він надасть військову підтримку Росії.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати пообіцяли відповідні санкційні наслідки, якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю для війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Китай Санкції проти Росії Війна в Україні
NEWS
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін