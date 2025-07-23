Голова Єврокомісії чекає від України роз'яснень щодо скандального закону про НАБУ

Він зазначив, що в Єврокомісії дуже занепокоєні ухваленням нового закону про НАБУ, оскільки це може значно послабити компетенції та повноваження антикорупційних органів України.

Мерсьє звернув увагу, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважаються наріжними каменями правової держави в Україні. Такі органи мають вирішальне значення для впровадження реформ в Україні та мають залишатися незалежними.

"Президент Європейської комісії зв'язалася з президентом Зеленським з приводу цих останніх подій. Президентка фон дер Ляєн висловила серйозну стурбованість наслідками цих поправок і попросила український уряд дати пояснення", - розповів речник ЄК.

Він нагадав, що Україна як країна-кандидат на вступ до ЄС має повною мірою відповідати стандартам дотримання верховенства права та боротьби з корупцією. Жодних компромісів бути не може.