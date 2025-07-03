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Голова ЄК вимагає посилити допомогу Україні після призупинення поставок зброї від США

Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюзу необхідно посилити допомогу Україні, оскільки США призупинили постачання своєї зброї українським захисникам.

Як передає РБК-Україна, про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

"Для нас це (призупинення поставок зброї в Україну від США - ред.) чіткий сигнал, чітке послання про необхідність посилити нашу власну підтримку. Йдеться про нарощування європейських оборонних спроможностей - не тільки на рівні Європейського Союзу, а на континентальному рівні", - зазначила глава ЄК.

Вона нагадала, що Україна вже отримала від країн Євросоюзу військову допомогу на суму близько 50 млрд євро.

При цьому фон дер Ляєн звернула увагу, що Данія вже показала приклад іншим країнам. Йдеться про постачання Україні артилерії та винищувачів F-16.

Глава Єврокомісії порекомендувала країнам ЄС скористатися інструментом SAFE для допомоги Україні.

"У його рамках доступні 150 мільярдів євро. Держави-члени можуть використати ці кошти, щоб або придбати військове обладнання і передати його Україні, або інвестувати ці кошти в надзвичайно ефективну оборонну промисловість України", - додала вона.

США призупинили постачання зброї

Нагадаємо, вчора, 2 липня, у ЗМІ з'явилися чутки, що США призупинили постачання зброї в Україну.

Пізніше це підтвердили офіційні чиновники. У Білому домі пояснили, що таке рішення було ухвалено, щоб поставити інтереси США на перше місце.

При цьому WSJ з'ясувало, що в Україну не доставили ту американську зброю, яка вже перебувала в Польщі.

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