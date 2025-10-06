UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Голова Держприкордонслужби зустрівся з військовими підрозділу Касьянова на тлі скандалу

Фото: Сергій Дейнеко, голова ДПСУ (dpsu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко провів зустріч із солдатами підрозділу Юрія Касьянова, який вирішили розформувати.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер ДПСУ Андрій Демченко.

Він зазначив, що зустріч відбулася для того, щоб військовослужбовці отримали об'єктивну інформацію і не велися на спекуляції та маніпуляції. У ній брали участь 35 військових, ще 15 долучилися пізніше і теж ознайомилися з роз'ясненнями.

Демченко зазначив, що Дейнеко назвав причини розформування підрозділу і відповів, куди направлять солдатів для посилення ефективності виконання завдань.

Очільник ДПСУ уточнив, що військових із підрозділу Касьянова хочуть перевести в інші підрозділи розвідувально-ударних безпілотних комплексів за їхніми спеціальностями.

Дейнеко підкреслив, що пріоритетом залишаються люди, і спростував спекуляції про українських штурмовиків на Добропільському напрямку.

Солдати зазначили, що тиску на них не чинили, і вони мали можливість поставити всі запитання, які їх цікавлять.

Також Демченко прокоментував заяву Касьянова про "ефективну атаку на Москву" 14 березня. За його словами, від військового управління не йшлося про ефективність таких дій.

Скандал із підрозділами Касьянова

Нагадаємо, раніше військовий і фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов заявив, що його підрозділи розформовують.

Касьянов пов'язав це зі своїми заявами "про проблеми, про монополізацію ринку компанією Fire Point".

Військовий вважає, що до розформування підрозділу нібито доклав руку керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Детальніше про скандал - у матеріалі РБК-Україна.

КасьяновДПСУВійна в Україні