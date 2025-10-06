Голова Держприкордонслужби зустрівся з військовими підрозділу Касьянова на тлі скандалу

Він зазначив, що зустріч відбулася для того, щоб військовослужбовці отримали об'єктивну інформацію і не велися на спекуляції та маніпуляції. У ній брали участь 35 військових, ще 15 долучилися пізніше і теж ознайомилися з роз'ясненнями.

Демченко зазначив, що Дейнеко назвав причини розформування підрозділу і відповів, куди направлять солдатів для посилення ефективності виконання завдань.

Очільник ДПСУ уточнив, що військових із підрозділу Касьянова хочуть перевести в інші підрозділи розвідувально-ударних безпілотних комплексів за їхніми спеціальностями.

Дейнеко підкреслив, що пріоритетом залишаються люди, і спростував спекуляції про українських штурмовиків на Добропільському напрямку.

Солдати зазначили, що тиску на них не чинили, і вони мали можливість поставити всі запитання, які їх цікавлять.

Також Демченко прокоментував заяву Касьянова про "ефективну атаку на Москву" 14 березня. За його словами, від військового управління не йшлося про ефективність таких дій.