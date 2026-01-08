Голова Держлікслужби Ісаєнко втратив посаду після розслідування

Кабінет міністрів України звільнив керівника Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка, якого раніше відсторонили та проти якого розпочали розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду.

"Звільнити Ісаєнка Романа Миколайовича з посади голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у зв’язку з отриманням негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності у 2025 році", - йдеться у тексті розпорядження на сайті уряду.

Відсторонення голови Держлікслужби

Нагадаємо, Кабмін 24 грудня відсторонив Романа Ісаєнка від виконання обов'язків голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Крім того, уряд доручив Комісії з питань вищого корпусу держслужби здійснити відповідне дисциплінарне провадження до 27 січня, та поінформувати уряд про результати.

Причиною для відсторонення Романа Ісаєнка могло стати розслідування Bihus.Info. Журналісти з'ясували, що приватна лабораторія "Добробут-Лікилаб" майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Держлікслужби.

Створили лабораторію нібито люди з оточення Ісаєнка і профільного працівника Служби безпеки України.