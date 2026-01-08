ua en ru
Чт, 08 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Глава Гослекслужбы Исаенко потерял должность после расследования

Четверг 08 января 2026 15:11
UA EN RU
Глава Гослекслужбы Исаенко потерял должность после расследования Фото: Роман Исаенко (facebook.com/dls.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романа Исаенко, которого ранее отстранили и против которого начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства.

"Уволить Исаенко Романа Николаевича с должности председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в связи с получением отрицательной оценки по результатам оценки служебной деятельности в 2025 году", - говорится в тексте распоряжения на сайте правительства.

Отстранение главы Гослекслужбы

Напомним, Кабмин 24 декабря отстранил Романа Исаенко от исполнения обязанностей председателя Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Кроме того, правительство поручило Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы осуществить соответствующее дисциплинарное производство до 27 января, и проинформировать правительство о результатах.

Причиной для отстранения Романа Исаенко могло стать расследование Bihus.Info. Журналисты выяснили, что частная лаборатория "Добробут-Ликилаб" почти сразу после регистрации начала массово получать заказы на проверку лекарств от Гослекслужбы.

Создали лабораторию якобы люди из окружения Исаенко и профильного работника Службы безопасности Украины.

Назначение Исаенко

Ранее сообщалось, что Исаенко был избран председателем Гослекслужбы в феврале 2019 года. Он победил по результатам трех этапов конкурсного отбора.

Конкурсный отбор проходил в три этапа: тестирование на знание законодательства, решение ситуационных задач и собеседование. Каждый этап оценивался максимально в 5 баллов.

Результаты каждого этапа оценивала Комиссия по вопросам высшего государственного корпуса. До этого он исполнял обязанности председателя Гослекслужбы с 24 ноября 2018 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Уряд
Новости
Зеленский о гарантиях безопасности от США: документ готов к финализации с Трампом
Зеленский о гарантиях безопасности от США: документ готов к финализации с Трампом
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка