Голова делегації ВРУ в ПА НАТО: У Альянсі розуміють, що українська армія зараз найдієздатніша

Війна, яку розв'язала Росія проти України, показала державам НАТО, що необхідно посилювати обороноздатність та змінювати підходи щодо власної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгора Чернєва.
"Вони дуже чітко розуміють, що ми їм дали рік на те, аби підтягнути свої сили. У НАТО зробили висновки з того "летаргічного сну", в якому перебували останні 30 років. І зараз посилюють свою обороноздатність, збільшують свої оборонні бюджети та оборонні видатки", - зазначив народний депутат.
Водночас Чернєв вказав, що у НАТО вже зрозуміли, що в XXI столітті можлива війна XX століття, в якій відбуваються танкові бої та використовується велика кількість військ.
"Вони розуміють, що українська армія сьогодні найдієздатніша, і що без української армії буде важко сформувати архітектуру колективної безпеки після нашої перемоги", - підкреслив Голова делегації ВРУ в ПА НАТО.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський переконаний, що лише разом з Україною НАТО гарантуватиме справжній захист Європі.
До слова, генсек Альянсу Єнс Столтенберг вказав, що Україна зможе приєднатися до блоку після перемоги.
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