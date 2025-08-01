Голова благодійного фонду торгував "інвалідностями" для виїзду за кордон, його затримали

У Кривому Розі Дніпропетровської області голова благодійного фонду за 17 тисяч доларів продавав "інвалідності" для виїзду за кордон, йому повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

Місцевого голову благодійного фонду підозрюють у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та зловживання впливом.

Як працювала схема

Підозрюваний за 17 тисяч доларів обіцяв військовозобов’язаному "допомогу" в оформленні фіктивної інвалідності для виїзду за кордон. Схема передбачала госпіталізацію до однієї з лікарень Дніпра з фіктивним діагнозом та проведення операції на хребті з встановленням імпланту. У багатьох випадках така операція є підставою для встановлення інвалідності.

Після цієї медичної процедури планувалось отримання відповідної довідки для проходження МСЕК та подальшого виключення "оперованого" з військового обліку, як непридатної до служби.

Підозрюваного затримано під час отримання частини коштів у сумі 10 тисяч доларів, наразі йому обрано запобіжний захід тримання під вартою.