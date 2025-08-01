Глава благотворительного фонда торговал "инвалидностями" для выезда за границу, его задержали

В Кривом Роге Днепропетровской области глава благотворительного фонда за 17 тысяч долларов продавал "инвалидности" для выезда за границу, ему сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

Местного главу благотворительного фонда подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и злоупотреблении влиянием.

Как работала схема

Подозреваемый за 17 тысяч долларов обещал военнообязанному "помощь" в оформлении фиктивной инвалидности для выезда за границу. Схема предусматривала госпитализацию в одну из больниц Днепра с фиктивным диагнозом и проведение операции на позвоночнике с установкой импланта. Во многих случаях такая операция является основанием для установления инвалидности.

После этой медицинской процедуры планировалось получение соответствующей справки для прохождения МСЭК и дальнейшего исключения "оперированного" с воинского учета, как непригодного к службе.

Подозреваемый задержан во время получения части средств в сумме 10 тысяч долларов, сейчас ему избрана мера пресечения содержание под стражей.