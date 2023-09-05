UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Голова АМКУ подала заяву про звільнення, на її місце готують Кириленка

Фото: голова АМКУ Ольга Піщанська (facebook.com)
Автор: Тетяна Степанова

Голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська подала до Ради заяву про звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії.

"Надійшла заява про звільнення голови АМКУ, опрацьовуємо на комітеті та виносимо до зали", - написав Арахамія.

Він також повідомив, що на посаду голови АМКУ буде призначено главу Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

Фото: заява голови АМКУ Ольги Піщанської про звільнення (t.me/verkhovnaradaukrainy)

Нагадаємо, вчора голова Фонду державного майна Рустем Умєров подав до Ради заяву про звільнення. Він має стати новим міністром оборони замість Олексія Резнікова.

Додамо, що Резніков своєю чергою теж подав до Ради заяву про відставку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Антимонопольний комітет України