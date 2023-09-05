Глава АМКУ подала заявление об увольнении, на ее место готовят Кириленко

Глава Антимонопольного комитета Украины Ольга Песчанская подала в Раду заявление об увольнении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии.
"Поступило заявление об увольнении главы АМКУ, прорабатываем на комитете и выносим в зал", - написал Арахамия.
Он также сообщил, что на должность главы АМКУ будет назначен глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Напомним, вчера глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров подал в Раду заявление об увольнении. Он должен стать новым министром обороны вместо Алексея Резникова.
Добавим, что Резников в свою очередь тоже подал в Раду заявление об отставке.
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