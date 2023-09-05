Глава АМКУ подала заявление об увольнении, на ее место готовят Кириленко

Глава Антимонопольного комитета Украины Ольга Песчанская подала в Раду заявление об увольнении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии.

Он также сообщил, что на должность главы АМКУ будет назначен глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Поступило заявление об увольнении главы АМКУ, прорабатываем на комитете и выносим в зал", - написал Арахамия.

Напомним, вчера глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров подал в Раду заявление об увольнении. Он должен стать новым министром обороны вместо Алексея Резникова.

Добавим, что Резников в свою очередь тоже подал в Раду заявление об отставке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.