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Глава АМКУ подала заявление об увольнении, на ее место готовят Кириленко

Фото: глава АМКУ Ольга Песчанская (facebook.com)
Автор: Татьяна Степанова

Глава Антимонопольного комитета Украины Ольга Песчанская подала в Раду заявление об увольнении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии.

"Поступило заявление об увольнении главы АМКУ, прорабатываем на комитете и выносим в зал", - написал Арахамия.

Он также сообщил, что на должность главы АМКУ будет назначен глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Фото: заявление главы АМКУ Ольги Песчанской об увольнении (t.me/verkhovnaradaukrainy)

Напомним, вчера глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров подал в Раду заявление об увольнении. Он должен стать новым министром обороны вместо Алексея Резникова.

Добавим, что Резников в свою очередь тоже подал в Раду заявление об отставке.

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Антимонопольный комитет Украины