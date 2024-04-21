UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Голосування в США по допомозі Україні є чітким сигналом Кремлю, - президент Євроради

Фото: Президент Євроради Шарль Мішель (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав схвалення Палатою представників Конгресу США законопроекту про допомогу Україні на 61 млрд доларів чітким сигналом Кремлю про продовження підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шарля Мішеля у соцмережі X.

Він привітав голосування Палатою представників "давно назрілого важливого пакету допомоги Україні".

"Це надсилає чіткий сигнал Кремлю: ті, хто вірять у свободу та статут ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ", - написав Мішель.

Що передбачає допомога і коли чекати перший транш

Вчора, 20 квітня, Палата представників схвалила запропонований спікером Майком Джонсоном законопроект про підтримку України на 60,84 мільярда доларів. 23,2 млрд доларів залишаться в США та будуть витрачені на поповнення американських запасів.

13,8 млрд доларів передбачено на закупівлю озброєння та військової продукції для України; 11,3 млрд - на поточні військові операції США в Європі; 26 млн - на продовження нагляду за допомогою. Ще 7,85 млрд доларів Україна отримає в кредит як пряму фінансову допомогу державному бюджету.

Крім того, передбачається надання Україні далекобійних ракет ATACMS.

Першу партію допомоги можуть доставити в Україну за кілька днів після підписання законопроекту президентом США у разі його ухвалення Сенатом (голосування відбудеться 23 квітня). Імовірно, це будуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони та артилерії.

Ракети ATACMS можуть бути надані Україні, щойно Precision Strike Missiles (балістична ракета малої дальності, розроблена для заміни MGM-140 ATACMS) почне надходити на склади Пентагону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шарль МишельВійна в Україні