Голосування в США по допомозі Україні є чітким сигналом Кремлю, - президент Євроради

Вчора, 20 квітня, Палата представників схвалила запропонований спікером Майком Джонсоном законопроект про підтримку України на 60,84 мільярда доларів. 23,2 млрд доларів залишаться в США та будуть витрачені на поповнення американських запасів.

13,8 млрд доларів передбачено на закупівлю озброєння та військової продукції для України; 11,3 млрд - на поточні військові операції США в Європі; 26 млн - на продовження нагляду за допомогою. Ще 7,85 млрд доларів Україна отримає в кредит як пряму фінансову допомогу державному бюджету.

Крім того, передбачається надання Україні далекобійних ракет ATACMS.

Першу партію допомоги можуть доставити в Україну за кілька днів після підписання законопроекту президентом США у разі його ухвалення Сенатом (голосування відбудеться 23 квітня). Імовірно, це будуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони та артилерії.

Ракети ATACMS можуть бути надані Україні, щойно Precision Strike Missiles (балістична ракета малої дальності, розроблена для заміни MGM-140 ATACMS) почне надходити на склади Пентагону.

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