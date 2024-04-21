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Голосование в США помощи Украине является четким сигналом Кремлю, - президент Евросовета

Фото: Президент Евросовета Шарль Мишель (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта о помощи Украине на 61 млрд долларов четким сигналом Кремля о продолжении поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шарля Мишеля в соцсети X.

Он приветствовал голосование Палатой представителей "давно назревшего важного пакета помощи Украине".

"Это посылает четкий сигнал Кремлю: те, кто верят в свободу и устав ООН, будут продолжать поддерживать Украину и ее народ", - написал Мишель.

Что предполагает помощь и когда ждать первый транш

Вчера, 20 апреля, Палата представителей одобрила предложенный спикером Майком Джонсоном законопроект о поддержке Украины на 60,84 миллиарда долларов. 23,2 млрд. долларов останутся в США и будут потрачены на пополнение американских запасов.

13,8 млрд долларов предусмотрено на закупку вооружения и военной продукции для Украины; 11,3 млрд – на текущие военные операции США в Европе; 26 млн – на продолжение надзора за помощью. Еще 7,85 млрд долларов Украина получит в кредит в качестве прямой финансовой помощи государственному бюджету.

Кроме того, предполагается предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Первую партию помощи могут доставить в Украину через несколько дней после подписания законопроекта президентом США в случае его принятия Сенатом (голосование состоится 23 апреля). Очевидно, это будут боеприпасы для систем противовоздушной обороны и артиллерии.

Ракеты ATACMS могут быть предоставлены Украине, как только Precision Strike Missiles (баллистическая ракета малой дальности, разработанная для замены MGM-140 ATACMS) начнут поступать на склады Пентагона.

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