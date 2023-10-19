ua en ru
Чт, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Голосування за спікера Палати представників: противник допомоги Україні відмовився від участі

Вашингтон, Четвер 19 жовтня 2023 19:01
UA EN RU
Голосування за спікера Палати представників: противник допомоги Україні відмовився від участі Фото: Джим Джордан, кандидат у спікери Палати представників (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Іван Носальський

Республіканець Джим Джордан, який виступає проти допомоги Україні, відмовився брати участь у новому голосуванні за спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки у якості кандидата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За інформацією джерел видання, Джордан пропустить третє голосування за спікера, яке відбудеться сьогодні, 19 жовтня, оскільки він "ризикує позбутися ще більшої підтримки".

Але, як уточнюють джерела, республіканець не хоче повністю припиняти участь у виборах спікера та намагатиметься зміцнити свої позиції.

У CNN стверджують, що Джордан також схиляється до підтримки резолюції щодо розширення повноважень тимчасового спікера Патріка МакГенрі. У разі затвердження ініціативи МакГенрі зможе обіймати цю посаду до січня.

Джордан розраховує, що це дасть йому більше часу на нарощування підтримки без хаосу в Палаті, кажуть джерела видання.

Що передувало

Нагадаємо, на початку жовтня Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті.

Після цього республіканці обрали основним кандидатом у спікери Джима Джордана.У Палаті пройшло два провальних голосування за спікера. Вже сьогодні, 19 жовтня, має відбутися третє.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Допомога Україні Конгресс США Республіканська партія США
NEWS
З’явилися супутникові знімки аеропорту у Луганську після удару ATACMS
З’явилися супутникові знімки аеропорту у Луганську після удару ATACMS
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ