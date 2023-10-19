Голосование за спикера Палаты представителей: противник помощи Украине отказался от участия

Республиканец Джим Джордан, который выступает против помощи Украине, отказался участвовать в новом голосовании за спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Америки в качестве кандидата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По информации источников издания, Джордан пропустит третье голосование за спикера, которое состоится сегодня, 19 октября, поскольку он "рискует лишиться еще большей поддержки".

Но, как уточняют источники, республиканец не хочет полностью прекращать участие в выборах спикера и попытается укрепить свои позиции.

В CNN утверждают, что Джордан также склоняется к поддержке резолюции о расширении полномочий временного спикера Патрика МакГенри. В случае утверждения инициативы МакГенри сможет занимать эту должность до января.

Джордан рассчитывает, что это даст ему больше времени на наращивание поддержки без хаоса в Палате, рассказывают источники издания.

Что предшествовало

Напомним, в начале октября Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти.

После этого республиканцы выбрали основным кандидатом в спикеры Джима Джордана. В Палате прошло два провальных голосования за спикера. Уже сегодня, 19 октября, должно состояться третье.