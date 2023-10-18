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Палата представників США знову не змогла обрати нового спікера

Вашингтон, Середа 18 жовтня 2023 20:42
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Палата представників США знову не змогла обрати нового спікера Фото: Палата представників США знову не змогла обрати нового спікера (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Палата представників Сполучених Штатів Америки провалила вже друге голосування за нового спікера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Щоб стати спікером, кандидату потрібно було набрати 217 голосів.

Головним кандидатом, як і під час першого голосування, був противник військової допомоги Україні, республіканець Джим Джордан. Але зараз він набрав навіть менше голосів, ніж попереднього разу - лише 199.

Водночас, кандидат демократів, лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс знову набрав 212 голосів.

Це голосування за спікера відрізнялося від учорашнього загальною кількістю кандидатів - сьогодні воно збільшилось до 12.

Відставка Маккарті

Нагадаємо, 3 жовтня Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. За таке рішення проголосували 8 республіканців та 208 демократів.

Після цього у нижній палаті Конгресу зайнялися виборами нового спікера. Спочатку основним кандидатом від республіканців став Стів Скалліз, але його кандидатуру навіть не виносили на голосування у Палаті представників, оскільки він не мав шансів.

Після цього республіканці вирішили зробити основним кандидатом Джима Джордана. Учора, 17 жовтня, він не набрав необхідної кількості голосів у Палаті представників.

У якості альтернативиреспубліканці хочуть розширити повноваження тимчасового спікера, яким зараз є Патрік Макнегрі.

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