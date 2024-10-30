UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Голосування через "Дію": як українці ставляться до інтернет-виборів президента

Фото: Вибори через Дію підтримують третина українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До ідеї запровадження електронного голосування на виборах усіх рівнів, у тому числі за президента, позитивно ставляться 33% українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Відносна більшість (42-43%) опитаних ставляться негативно до інтернет-виборів.

Єдина група, яка переважно підтримує електронне голосування - це молодь віком від 18 до 29 років (52% виступають за при 27-30% проти). Найчастіше проти виступають люди віком 60 і більше років (55-57%, при 17% за).

Майже третина (31%) опитаних при запровадженні електронного голосування на виборах вважають, що воно може відбуватися через "Дію", 15% ˗ що потрібно буде створити новий спеціалізований сервіс. Водночас 37,5% відповіли, що голосування на виборах у жодному разі не повинно проходити в електронній формі, інші (16%) вагалися з відповіддю.

Чим молодші респонденти, тим частіше вони підтримують як голосування через "Дію", так і створення нового спеціалізованого сервісу (через те, що серед молодих респондентів менше супротивників електронного голосування).

Соціологічне опитування проводилося Центром Разумкова з 15 по 20 червня 2024 року серед 2016 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

 

Нагадаємо, станом на кінець березня 2024 року лише 22% опитаних позитивно ставилися до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні (президентських чи парламентських) до завершення війни.

Читайте РБК-Україна в Google News