Голосование через "Дію": как украинцы относятся к интернет-выборам президента

Относительное большинство (42-43%) опрошенных относятся негативно к интернет-выборам.

Единственная группа, которая преимущественно поддерживает электронное голосование - это молодежь в возрасте от 18 до 29 лет (52% выступают при 27-30% против). Чаще против выступают люди в возрасте 60 и более лет (55-57%, при 17%).

Почти треть (31%) опрошенных при введении электронногво голосования на выборах считают, что оно может происходить через "Дію", 15% - что нужно будет создать новый специализированный сервис. В то же время 37,5% ответили, что голосование на выборах ни в коем случае не должно проходить в электронной форме, другие (16%) затруднились с ответом.

Чем младше респонденты, тем чаще они поддерживают как голосование через "Дію", так и создание нового специализированного сервиса (из-за того, что среди молодых респондентов меньше противников электронного голосования).

Социологический опрос проводился Центром Разумкова с 15 по 20 июня 2024 среди 2016 респондентов. Опрос проводился только на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.