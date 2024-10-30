RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Голосование через "Дію": как украинцы относятся к интернет-выборам президента

Фото: Выборы через Дію поддерживают треть украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

К идее введения электронного голосования на всех уровнях, в том числе, за президента, положительно относятся 33% украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Относительное большинство (42-43%) опрошенных относятся негативно к интернет-выборам.

Единственная группа, которая преимущественно поддерживает электронное голосование - это молодежь в возрасте от 18 до 29 лет (52% выступают при 27-30% против). Чаще против выступают люди в возрасте 60 и более лет (55-57%, при 17%).

Почти треть (31%) опрошенных при введении электронногво голосования на выборах считают, что оно может происходить через "Дію", 15% - что нужно будет создать новый специализированный сервис. В то же время 37,5% ответили, что голосование на выборах ни в коем случае не должно проходить в электронной форме, другие (16%) затруднились с ответом.

Чем младше респонденты, тем чаще они поддерживают как голосование через "Дію", так и создание нового специализированного сервиса (из-за того, что среди молодых респондентов меньше противников электронного голосования).

Социологический опрос проводился Центром Разумкова с 15 по 20 июня 2024 среди 2016 респондентов. Опрос проводился только на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

 

Напомним, по состоянию на конец марта 2024 года только 22% опрошенных положительно относились к идее проведения общенациональных выборов в Украине (президентских или парламентских) до завершения войны.

Читайте РБК-Украина в Google News