Голосование на выборах президента Украины стартовало за рубежом

Первой страной, где стартовало голосование на выборах президента Украины, стала Австралия. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, ранее директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев сообщил, что выборы начнутся на зарубежном избирательном участке в Австралии в 23:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.

"Собственно, выборы начнутся на зарубежном избирательном участке в Австралии в 23:00 по киевскому времени 30 марта. А завершать голосование на выборах президента будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по киевскому времени 1 апреля", - отмечал представитель МИД.

Отметим, на зарубежных избирательных участках голосование проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени страны, где проходит голосование.

Напомним, ранее в МИД назвали наибольший и наименьший заграничный избирательный участок на выборах 2019. Так, наибольший расположен в Молдове, а наименьший - при воинской части в Косово.

Как писало РБК-Украина, перед выборами 2019 на заграничные избирательные участки передали почти полмиллиона бюллетеней.