Голосование за рубежом завершилось на 16 избирательных участках, - ЦИК

На 16 избирательных участках завершилось голосование на выборах в Раду. Об этом во время брифинга сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, на зарубежных избирательных участках голосование проходит активно.

"В заграничном избирательном округе голосование проводится в 102-х участках в 72 странах мира. По состоянию на 18 часов процесс голосования завершился уже 15 заграничных избирательных участках", - заявила Бернацкая.

По ее словам, в 18:30 также закрылся участок Украины в республике Иран. Таким образом, завершилось голосование на 16 избирательных участках.

"Первыми завершили голосование в 13:00 по Киевскому времени на избирательном участке в Посольстве Украины в Австралии. Из 1 тысячи 741 избирателя там проголосовали лишь 57. Если мы посмотрим на активность при голосовании в посольстве Украины в республике Корея, среди 240 избирателей, которые включены, участие в голосовании приняли 66 избирателей. На избирательном участке в Японии проголосовало 107 избирателей с 528 включенных в списки избирателей", - заявила Бернацкая.

Ранее РБК-Украина писало, что украинцы в Мексике начали голосовать на внеочередных выборах в Верховную раду.

Также сообщалось, что в США началось голосование украинцев на выборах в Верховную раду.