Голосування закордоном завершилось на 16 виборчих дільницях, - ЦВК

На 16 закордонних виборчих дільницях завершилось голосування на виборах до Ради. Про це під час брифінгу повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, на закордонних виборчих дільницях голосування проходить активно.

"В закордонному виборчому окрузі голосування відбувається на 102-х дільницях в 72 країнах світу. Станом на 18 годину процес голосування завершився вже 15 закордонних виборчих дільницях", - заявила Бернацька.

За її словами, о 18:30 також закрилася дільниця України у республіці Іран. Таким чином, голосування завершилося на 16 виборчих дільницях.

"Першими голосування завершили о 13:00 за Київським часом на виборчій дільниці в Посольстві України в Австралії. Із 1 тисячі 741 виборця там проголосували лише 57. Якщо ми поглянемо на активність при голосуванні в посольстві України в республіці Корея, серед 240 виборців, які включені, участь у голосуванні взяли 66 виборців. На виборчій дільниці в Японії проголосувало 107 виборців з 528 включених до списків виборців", - заявила Бернацька.

Раніше РБК-Україна писало, що українці у Мексиці почали голосувати на позачергових виборах до Верховної ради.

Також повідомлялося, що у США почалося голосування українців на виборах до Верховної ради.