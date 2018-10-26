Голосование Рады игнорируют 10 кандидатов в президенты

Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина, Виталий Носач)

В октябре эти десять парламентариев пропустили более 80% голосований Рады

Комитет избирателей Украины (КИУ) информирует, что десять депутатов Верховной рады, которые являются потенциальными кандидатами в президенты, игнорируют голосования парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комитета.

Указано, что в октябре эти десять парламентариев пропустили более 80% голосований Рады.

"В октябре они пропустили более 80% голосований парламента: В. Рабинович не проголосовал ни разу месяц, А. Билецкий принял участие всего в 7% голосований, Е. Мураев - 8%, В. Куприй - 8%, Ю. Бойко - 15 %, М. Добкин - 15%, В. Новинский - 16%, С. Тарута - 16%, Ю. Тимошенко - 17%, А. Шевченко - 17%", - говорится в сообщении.

Кроме того, низкие показатели участия в голосованиях и у других политиков.

"А. Вилкул принял участие лишь в 22% голосований, В. Чумак - 28%, С. Каплин - 36%, О. Ляшко - 46%", - информируют в КИУ.

При этом указано, что официально политики пропустили голосования Рады без уважительных причин, поскольку не находились на больничном или в командировке.

Кроме того, в комитете сообщили, как 10 кандидатов в президенты голосовали за принятие за основу государственного бюджета Украины на 2019 год (№9000-П).

"Политики голосовали так: В. Рабинович, А. Билецкий, М. Добкин, С. Тарута, Е. Мураев, Ю. Бойко, В. Новинский, В. Куприй, Ю. Тимошенко, А. Шевченко - не голосовали, С. Каплин, А. Вилкул - "против", В. Чумак - "воздержался", О. Ляшко - "за", - отмечается в сообщении.

Напомним, в октябре 54 народных депутата парламента почти не голосовали, пропустив 90% голосований. Из них 14 - не проголосовали ни разу за месяц.

Как писало РБК-Украина ранее, 46 народных депутатов в сентябре почти не голосовали в парламенте, пропустив 90% голосований.

В КИУ также сообщали, что Радикальная партия Олега Ляшко (РПЛ), "Оппозиционный блок" и "Батькивщина" активно покупают рекламу на телевидении за государственные средства.