Голосування Ради ігнорують 10 кандидатів у президенти

Фото: Верховна рада України (РБК-Україна, Віталій Носач)

У жовтні ці десять парламентарів пропустили понад 80% голосувань Ради

Комітет виборців України (КВУ) інформує, що десять депутатів Верховної ради, які є потенційними кандидатами в президенти, ігнорують голосування парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу комітету.

Вказано, що у жовтні ці десять парламентарів пропустили понад 80% голосувань Ради.

"У жовтні вони пропустили понад 80% голосувань парламенту: В. Рабінович не проголосував жодного разу місяць, А. Білецький взяв участь лише у 7% голосувань, Є. Мураєв - 8%, В. Купрій - 8%, Ю. Бойко - 15%, М. Добкін - 15%, В. Новинський - 16%, С. Тарута - 16%, Ю. Тимошенко - 17%, О. Шевченко - 17%", - сказано у повідомленні.

Крім того, низькі показники участі у голосуваннях і в інших політиків.

"О. Вілкул взяв участь лише в 22% голосувань, В. Чумак - 28%, С. Каплін - 36%, О. Ляшко - 46%", - інформують у КВУ.

При цьому вказано, що офіційно політики пропустили голосування Ради без поважних причин, оскільки не перебували на лікарняному чи у відрядженні.

Крім того, у комітеті повідомили, як 10 кандидатів у президенти голосували за прийняття за основу державного бюджету України на 2019 рік (№9000-П).

"Політики голосували так: В. Рабінович, А. Білецький, М. Добкін, С. Тарута, Є. Мураєв, Ю. Бойко, В. Новинський, В. Купрій, Ю. Тимошенко, О. Шевченко - не голосували, С. Каплін, О. Вілкул - "проти", В. Чумак - "утримався", О. Ляшко - "за", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні 54 народні депутати парламенту майже не голосували, пропустивши 90% голосувань. З них 14 - не проголосували ні разу за місяць.

Як писало РБК-Україна раніше, 46 народних депутатів у вересні майже не голосували у парламенті, пропустивши 90% голосувань.

У КВУ також повідомляли, що Радикальна партія Олега Ляшка (РПЛ), "Опозиційний блок" і "Батьківщина" активно купують рекламу на телебаченні за державні кошти.