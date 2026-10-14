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В Голосеевском районе Киева в результате атаки баллистики погиб человек

06:53 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
В Голосеевском районе Киева в результате атаки баллистики погиб человек Фото: повреждающего человека госпитализировали (Getty Images)
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В ходе утренней атаки баллистическими ракетами на Киев 14 октября в Голосеевском районе погиб человек. Еще одна пострадала в Дарницком районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Информация о погибшем предыдущем, обстоятельства трагедии уточняют. Пострадавшего в Дарницком районе медики госпитализировали.

Атака на столицу продолжается, поэтому жителей призывают не покидать укрытие. По словам Кличко, во время удара Россия попала в несколько энергообъектов Киева.

Первые пуски баллистики Воздушные силы зафиксировали в 04:39, ракеты летят на Киев несколькими волнами. Под ударом оказались и другие регионы: взрывы раздавались в Харькове и Днепре, а ракеты фиксировали в направлении Житомира, Белой Церкви и Полтавы.

Киев страдает от баллистических ударов третьи сутки подряд. Минувшим вечером ракеты ударили по ТЭЦ-4 и жилой многоэтажке в Деснянском районе, где погиб человек, а количество пострадавших достигло 21. Еще накануне, 12 октября, взрывы в столице прогремели раньше сирен.

В обоих случаях предупреждения от партнеров о пусках ракет Украина не получила, хотя президент США Дональд Трамп уверял, что обмен разведданными продолжается.

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