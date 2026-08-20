У Голосіївському районі Києва друга пожежа за вечір через атаки РФ

За словами мера, внаслідок російської атаки у Голосіївському районі уламки дрона впали на територію нежитлової забудови. Почалася пожежа.

Він додав, що постраждала одна людина, медики вже надають їй допомогу.

При цьому рятувальники розпочали ліквідацію пожежі.

Оновлено 20:59

У КМДА попередили, що в Голосіївському районі погіршилася якість повітря після пожежі, яка виникла через удар РФ.

Жителям Києва рекомендують:

закрити вікна;

обмежити тривале перебування на свіжому повітрі;

підтримувати водний баланс та пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря включити його на максимальний режим роботи.

Оновлено 21:03

Мер Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі загинула одна людина.

Перша атака

Варто зауважити, що росіяни протягом усього дня запускають по Україні свої ударні безпілотники.

Зокрема, дрони долетіли до Києва в районі 17:20. За словами мера Києва Віталія Кличка, під час атаки уламки ударного безпілотника впали у Голосіївському районі.