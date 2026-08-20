RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Голосеевском районе Киева второй пожар за вечер из-за атак РФ

20:40 20.08.2026 Чт
2 мин
Что известно о последствиях очередной атаки оккупантов?
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Киеве начался очередной пожар из-за атаки РФ (facebook.com/DSNSCHERKASY)

Российские оккупанты сегодня, 20 августа, вечером снова запустили по Киеву свои беспилотники. В результате атаки начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

По словам мэра, в результате российской атаки в Голосеевском районе обломки дрона упали на территорию нежилой застройки. Начался пожар.

Он добавил, что пострадал один человек, медики уже предоставляют ему помощь.

При этом спасатели приступили к ликвидации пожара.

Обновлено 20:59

В КГГА предупредили, что в Голосеевском районе ухудшилось качество воздуха после пожара, который возник из-за удара РФ.

Жителям Киева рекомендуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
  • поддерживать водный баланс и пить достаточно воды;
  • при наличии воздухоочистителя включить его на максимальный режим работы.

Обновлено 21:03

Мэр Кличко сообщил, что в результате падения обломков в Голосеевском районе погиб один человек.

Первая атака

Стоит заметить, что россияне в течение всего дня запускают по Украине свои ударные беспилотники.

В частности, дроны долетели до Киева в районе 17:20. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в ходе атаки обломки ударного беспилотника упали в Голосеевском районе.

Он уточнял, что на территории бизнес-центра начался пожар, на место прибыли сотрудники ГСЧС.

По состоянию на сейчас известно, что в результате падения обломков на бизнес-центр погиб 50-летний мужчина. Также было двое пострадавших.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевГолосеевский районВойна в УкраинеАтака дронов