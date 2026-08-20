В Голосеевском районе Киева второй пожар за вечер из-за атак РФ

По словам мэра, в результате российской атаки в Голосеевском районе обломки дрона упали на территорию нежилой застройки. Начался пожар.

Он добавил, что пострадал один человек, медики уже предоставляют ему помощь.

При этом спасатели приступили к ликвидации пожара.

Обновлено 20:59

В КГГА предупредили, что в Голосеевском районе ухудшилось качество воздуха после пожара, который возник из-за удара РФ.

Жителям Киева рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

поддерживать водный баланс и пить достаточно воды;

при наличии воздухоочистителя включить его на максимальный режим работы.

Обновлено 21:03

Мэр Кличко сообщил, что в результате падения обломков в Голосеевском районе погиб один человек.

Первая атака

Стоит заметить, что россияне в течение всего дня запускают по Украине свои ударные беспилотники.

В частности, дроны долетели до Киева в районе 17:20. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в ходе атаки обломки ударного беспилотника упали в Голосеевском районе.