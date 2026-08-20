В Голосеевском районе Киева второй пожар за вечер из-за атак РФ

Российские оккупанты сегодня, 20 августа, вечером снова запустили по Киеву свои беспилотники. В результате атаки начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
По словам мэра, в результате российской атаки в Голосеевском районе обломки дрона упали на территорию нежилой застройки. Начался пожар.
Он добавил, что пострадал один человек, медики уже предоставляют ему помощь.
При этом спасатели приступили к ликвидации пожара.
Обновлено 20:59
В КГГА предупредили, что в Голосеевском районе ухудшилось качество воздуха после пожара, который возник из-за удара РФ.
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Обновлено 21:03
Мэр Кличко сообщил, что в результате падения обломков в Голосеевском районе погиб один человек.
Стоит заметить, что россияне в течение всего дня запускают по Украине свои ударные беспилотники.
В частности, дроны долетели до Киева в районе 17:20. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в ходе атаки обломки ударного беспилотника упали в Голосеевском районе.
Он уточнял, что на территории бизнес-центра начался пожар, на место прибыли сотрудники ГСЧС.
По состоянию на сейчас известно, что в результате падения обломков на бизнес-центр погиб 50-летний мужчина. Также было двое пострадавших.