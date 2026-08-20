У Голосіївському районі Києва друга пожежа за вечір через атаки РФ
Російські окупанти сьогодні, 20 серпня, увечері знову запустили Києвом свої безпілотники. Внаслідок атаки почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.
За словами мера, внаслідок російської атаки у Голосіївському районі уламки дрона впали на територію нежитлової забудови. Почалася пожежа.
Він додав, що постраждала одна людина, медики вже надають їй допомогу.
При цьому рятувальники розпочали ліквідацію пожежі.
Оновлено 20:59
У КМДА попередили, що в Голосіївському районі погіршилася якість повітря після пожежі, яка виникла через удар РФ.
Жителям Києва рекомендують:
- закрити вікна;
- обмежити тривале перебування на свіжому повітрі;
- підтримувати водний баланс та пити достатньо води;
- за наявності очищувача повітря включити його на максимальний режим роботи.
Оновлено 21:03
Мер Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі загинула одна людина.
Перша атака
Варто зауважити, що росіяни протягом усього дня запускають по Україні свої ударні безпілотники.
Зокрема, дрони долетіли до Києва в районі 17:20. За словами мера Києва Віталія Кличка, під час атаки уламки ударного безпілотника впали у Голосіївському районі.
Він уточнював, що на території бізнес-центру розпочалася пожежа, на місце прибули співробітники ДСНС.
Станом на зараз відомо, що внаслідок падіння уламків на бізнес-центр загинув 50-річний чоловік. Також було двоє постраждалих.