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У Голосіївському районі Києва друга пожежа за вечір через атаки РФ

20:40 20.08.2026 Чт
2 хв
Що відомо про наслідки чергової атаки окупантів?
aimg Іван Носальський
У Голосіївському районі Києва друга пожежа за вечір через атаки РФ Ілюстративне фото: у Києві почалася чергова пожежа через атаку РФ (facebook.com/DSNSCHERKASY)
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Російські окупанти сьогодні, 20 серпня, увечері знову запустили Києвом свої безпілотники. Внаслідок атаки почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

За словами мера, внаслідок російської атаки у Голосіївському районі уламки дрона впали на територію нежитлової забудови. Почалася пожежа.

Він додав, що постраждала одна людина, медики вже надають їй допомогу.

При цьому рятувальники розпочали ліквідацію пожежі.

Оновлено 20:59

У КМДА попередили, що в Голосіївському районі погіршилася якість повітря після пожежі, яка виникла через удар РФ.

Жителям Києва рекомендують:

  • закрити вікна;
  • обмежити тривале перебування на свіжому повітрі;
  • підтримувати водний баланс та пити достатньо води;
  • за наявності очищувача повітря включити його на максимальний режим роботи.

Оновлено 21:03

Мер Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі загинула одна людина.

Перша атака

Варто зауважити, що росіяни протягом усього дня запускають по Україні свої ударні безпілотники.

Зокрема, дрони долетіли до Києва в районі 17:20. За словами мера Києва Віталія Кличка, під час атаки уламки ударного безпілотника впали у Голосіївському районі.

Він уточнював, що на території бізнес-центру розпочалася пожежа, на місце прибули співробітники ДСНС.

Станом на зараз відомо, що внаслідок падіння уламків на бізнес-центр загинув 50-річний чоловік. Також було двоє постраждалих.

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