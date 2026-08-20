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Главная » Новости » Война в Украине

В Голосеевском районе Киева второй пожар за вечер из-за атак РФ

20:40 20.08.2026 Чт
2 мин
Что известно о последствиях очередной атаки оккупантов?
aimg Иван Носальский
В Голосеевском районе Киева второй пожар за вечер из-за атак РФ Иллюстративное фото: в Киеве начался очередной пожар из-за атаки РФ (facebook.com/DSNSCHERKASY)
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Российские оккупанты сегодня, 20 августа, вечером снова запустили по Киеву свои беспилотники. В результате атаки начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

По словам мэра, в результате российской атаки в Голосеевском районе обломки дрона упали на территорию нежилой застройки. Начался пожар.

Он добавил, что пострадал один человек, медики уже предоставляют ему помощь.

При этом спасатели приступили к ликвидации пожара.

Обновлено 20:59

В КГГА предупредили, что в Голосеевском районе ухудшилось качество воздуха после пожара, который возник из-за удара РФ.

Жителям Киева рекомендуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
  • поддерживать водный баланс и пить достаточно воды;
  • при наличии воздухоочистителя включить его на максимальный режим работы.

Обновлено 21:03

Мэр Кличко сообщил, что в результате падения обломков в Голосеевском районе погиб один человек.

Первая атака

Стоит заметить, что россияне в течение всего дня запускают по Украине свои ударные беспилотники.

В частности, дроны долетели до Киева в районе 17:20. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в ходе атаки обломки ударного беспилотника упали в Голосеевском районе.

Он уточнял, что на территории бизнес-центра начался пожар, на место прибыли сотрудники ГСЧС.

По состоянию на сейчас известно, что в результате падения обломков на бизнес-центр погиб 50-летний мужчина. Также было двое пострадавших.

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