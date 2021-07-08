Голосеевскому стрелку объявили подозрение в покушении на полицейского

Сообщается, что его действия квалифицировали как покушение на убийство работника правоохранительного органа при исполнении и покушение на убийство еще двух человек. На данный момент в Голосеевский районный суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вчера днем жилец квартиры на Голосеевском проспекте через закрытую дверь выстрелил из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, которые прибыли на вызов, ранив одного полицейского, а также двух гражданских, которые стояли рядом.

Патрульный получил огнестрельное ранение левой кисти с множественными переломами костей, еще один пострадавший - огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки и живота, третий - осколочные повреждения правого плечевого сустава.

Мужчина отказывался открыть дверь, угрожал открыть огонь и попытался поджечь квартиру. Для его задержания привлекли спецназ.