Голосіївському стрілку оголосили підозру у замаху на поліцейського

Повідомляється, що його дії кваліфікували як замах на вбивство працівника правоохоронного органу під час виконання і замах на вбивство ще двох осіб. На даний момент до Голосіївського районного суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вчора вдень мешканець квартири на Голосіївському проспекті через зачинені двері вистрілив з мисливської рушниці в бік правоохоронців, які прибули на виклик, поранивши одного поліцейського, а також двох цивільних, які стояли поруч.

Патрульний отримав вогнепальне поранення лівої кисті з множинними переломами кісток, ще один потерпілий - вогнепальне поранення голови, шиї, грудної клітини і живота, третій - осколкові ушкодження правого плечового суглоба.

Чоловік відмовлявся відкрити двері, погрожував відкрити вогонь і спробував підпалити квартиру. Для його затримання залучили спецназ.