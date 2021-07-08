RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Голосіївському стрілку оголосили підозру у замаху на поліцейського

Автор: РБК-Україна

Чоловіку, який 7 липня влаштував стрілянину в Києві, оголосили підозру у замаху на поліцейського. Загалом він поранив трьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Києва.

Повідомляється, що його дії кваліфікували як замах на вбивство працівника правоохоронного органу під час виконання і замах на вбивство ще двох осіб. На даний момент до Голосіївського районного суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вчора вдень мешканець квартири на Голосіївському проспекті через зачинені двері вистрілив з мисливської рушниці в бік правоохоронців, які прибули на виклик, поранивши одного поліцейського, а також двох цивільних, які стояли поруч.

Патрульний отримав вогнепальне поранення лівої кисті з множинними переломами кісток, ще один потерпілий - вогнепальне поранення голови, шиї, грудної клітини і живота, третій - осколкові ушкодження правого плечового суглоба.

Чоловік відмовлявся відкрити двері, погрожував відкрити вогонь і спробував підпалити квартиру. Для його затримання залучили спецназ.

Як заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, за попередньою інформацією, рушниця не було зареєстрована.

Інцидент стався в ЖК Park Avenue, чоловік намагався захистити свою квартиру, яка нібито була незаконно продана.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївподозрениеСтрільба