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Появились фото и видео спецоперации по задержанию "голосеевского стрелка"

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Киев, Среда 07 июля 2021 21:15
Появились фото и видео спецоперации по задержанию "голосеевского стрелка" Фото: спецоперация по задержанию "голосеевского стрелка" (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 7 июля, в Голосеевском районе Киева прошла спецоперация по задержанию мужчины, который устроил стрельбу в доме. Правоохранители опубликовали видео и фото этой спецоперации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как известно, сегодня патрульные получили информации о конфликте в квартире и выехали на место происшествия. Когда полицейские прибыли на место, хозяин квартиры не захотел открывать дверь, после чего выстрелил из ружья. В результате выстрела пострадали полицейский и гражданский.

Фото: спецоперация в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Для задержания стрелка пришлось привлекать спецназ, поскольку он забаррикадировался в квартире, более того устроил там пожар.

Непосредственно во время штурма никто не пострадал. После этого дополнительный осмотр здания провели работники взрывотехнической службы.

Напомним, против "голосеевского стрелка" уже возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь полицейского.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел рассказали о состоянии полицейского, получившего ранение.

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Киев полиция фото видео Голосеевский район
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