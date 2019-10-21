В Голосеевском районе Киева наблюдается загрязнение воздуха

Из-за погоды и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что в селе Романков, что в Обуховском районе, горит свыше 1,4 га торфяников.

"На место направлены "Киевский лабораторный центр МЗ Украины" и лаборатория КАРС "Киевская служба спасения" для проведения замеров", - говорится в сообщении.

Отметим, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил об отсутствии официальных данных об аномальном загрязнении воздуха в Киеве. По его словам, сейчас эту информацию проверяют.

Ранее Styler сообщал, что в Киеве зафиксирован самый высокий показатель уровня загрязнения воздуха среди других городов Украины.

РБК-Украина писало, что в прошлом месяце в Киеве замеры воздуха показали превышение содержания пыли, диоксида серы, оксида азота и формальдегида. В КГГА заявили, что на загрязнение воздуха влияет большое количество пожаров вблизи города.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, проблемы экологии и чистоты воздуха в Киеве, как и в любом мегаполисе, вызваны рядом факторов, в частности, работой промышленных предприятий, увеличением количества автомобилей, ростом случаев пожаров на территории Киевской области.