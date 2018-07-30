Голосеевский суд рассмотрит дело о госизмене экс-переводчика Гройсмана

Такое решение приняла коллегия судей судебной палаты Апелляционного суда столицы

Голосеевский районный суд Киева рассмотрит дело бывшего переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова, которого подозревают в шпионаже для России. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда столицы.

Такое решение 30 июля приняла коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда столицы.

"30 июля 2018 года постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева представление и.о. председателя Печерского районного суда города Киева об определении территориальной подсудности уголовного производства по обвинению Ежова С.С. удовлетворено частично", - говорится в сообщении.

Таким образом, производство по Ежову направили для рассмотрения в Голосеевский райсуд.

Напомним, в конце 2017 года суд избрал для Ежова, которого подозревают в госизмене, меру пресечения в виде ареста без альтернативы внесения залога.

Как писало РБК-Украина, глава правительства Владимир Гройсман заявил, что Служба безопасности Украины следила за чиновником, задержанным по подозрению в шпионаже, не один месяц.

"Не один месяц мы знали о том, что есть подозрение, что он работает на иностранные спецслужбы. Благодаря СБУ, он все это долгое время был под присмотром, конечно, при содействии КМУ и моего аппарата", - отметил премьер.