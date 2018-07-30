Голосіївський суд розгляне справу про держзраду екс-перекладача Гройсмана

Таке рішення ухвалила колегія суддів судової палати Апеляційного суду столиці

Голосіївський районний суд Києва розгляне справу колишнього перекладача прем'єр-міністра України Станіслава Єжова, якого підозрюють у шпигунстві для Росії. Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду столиці.

Таке рішення 30 липня ухвалила колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду столиці.

"30 липня 2018 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва подання в.о. голови Печерського районного суду міста Києва про визначення територіальної підсудності кримінального провадження за обвинуваченням Єжова С.С. задоволено частково", - сказано у повідомленні.

Таким чином, провадження щодо Єжова направили для розгляду до Голосіївського райсуду.

Нагадаємо, у кінці 2017 року суд обрав для Єжова, якого підозрюють у держзраді, міру запобіжного заходу у вигляді арешту без альтернативи внесення застави.

Як писало РБК-Україна, голова уряду Володимир Гройсман заявив, що Служба безпеки України стежила за чиновником, затриманим за підозрою у шпигунстві, не один місяць.

"Не один місяць ми знали, про те, що є підозра, що він працює на іноземні спецслужби. Завдяки СБУ, він все це довгий час був під наглядом, звичайно, за сприяння КМУ і мого апарату", - зазначив прем'єр.