В "Голосе" выступают за признание статуса крымских татар как коренного народа Украины

По его мнению, парламент обязан принять закон "О коренных народах". Ведь его отсутствие указывает на серьезный правовой пробел.

Нардеп подчеркнул, что только путем принятия закона возможно закрепить статус крымско-татарского народа, как такого, у которого нет другой Родины, чем Украина. В то же время крымские татары на самом деле являются одним из наиболее многочисленных коренных народов в Украине. Всего около 350-ти тысяч крымских татар сейчас проживает во временно оккупированном Россией Крыму.

"Так кто такие коренные народы Украины? Это народы, которые не имеют другой исторической Родины за пределами Украины. Это крымско-татарский народ, караимы, крымчаки. У них есть свой язык, традиции, культура, но они не имеют другой страны происхождения, кроме Украины. Почему так важно Украине законодательно закрепить права коренных народов. Прежде всего, это одна из задач государства. Особенно остро этот вопрос встал в 2014-м году с началом временной оккупации Крыма и систематическими нарушениями Россией прав крымско-татарского народа", - добавил депутат.

Он подчеркнул, что несколько десятков тысяч крымских татар были вынуждены покинуть Крым из-за преследования Россией. А сейчас еще около 100 тысяч крымских татар до сих пор находятся в городах депортации, преимущественно в странах Центральной Азии.

"Вы хорошо знаете, что именно крымско-татарский народ - одна из самых активных сил, которая оказывает ненасильственное сопротивление оккупации и защищает суверенитет Украины в Крыму. Голос крымско-татарского народа в защиту нашего государства звучит на Генассамблее ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и других международных площадках. Обязанность государства - защитить свои коренные народы", - добавил он.

Депутат также акцентировал, что закон "О коренных народах" приобретает смысл и в политической плоскости. Ведь признание статуса крымских татар как коренного народа страны - понятный аргумент, что Крым - это Украина.

"Надеюсь, что именно наш созыв Верховной рады примет это действительно историческое решение. Для крымско-татарского народа этот закон - очень нужный и важный знак. Это знак того, что государство их поддерживает. Для Украины - это закон является одним из шагов государственной стратегии по деоккупации Крыма. Для международного сообщества - это мощный сигнал о единстве всего украинского народа", - подчеркнул Умеров.