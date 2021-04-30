У "Голосі" виступають за визнання статусу кримських татар як корінного народу України

На його думку, парламент сьогодні зобов’язаний прийняти закон "Про корінні народи". Адже його відсутність вказує на серйозну правову прогалину.

Нардеп наголосив, що тільки шляхом ухвалення закону можливо закріпити статус кримсько-татарського народу, як такого, що немає іншої Батьківщини, ніж Україна. Водночас кримські татари насправді є одним з найбільш численних корінних народів в Україні. Загалом близько 350-ти тисяч кримських татар наразі проживає в тимчасово окупованому Росією Криму.

"То хто такі корінні народи України? Це народи, які не мають іншої історичної Батьківщини за межами України. Це кримсько-татарський народ, караїми, кримчаки. В них є своя мова, традиції, культура, але вони не мають іншої країни походження, крім України. Чому так важливо Україні законодавчо закріпити права корінних народів. Насамперед, це одне із завдань держави. Особливо гостро це питання постало у 2014-му році з початком тимчасової окупації Криму та систематичними порушеннями Росією прав кримсько-татарського народу", - додав депутат.

Він підкреслив, що кілька десятків тисяч кримських татар були змушені залишити Крим через переслідування Росією. А наразі ще близько 100 тисяч кримських татар досі перебувають в містах депортації, переважно в країнах Центральної Азії.

"Ви добре знаєте, що саме кримсько-татарський народ - одна з найактивніших сил, що чинить ненасильницький спротив окупації та захищає суверенітет України в Криму. Голос кримсько-татарського народу на захист нашої держави лунає на Генасамблеї ООН, ОБСЄ, ПАРЕ та інших міжнародних майданчиках. Обов’язок держави - захистити свої корінні народи", - додав він.

Депутат також акцентував, що закон "Про корінні народи" набуває сенсу й у політичній площині. Адже визнання статусу кримських татар як корінного народу країни - зрозумілий аргумент, що Крим - це Україна.

"Сподіваюсь, що саме наше скликання Верховної ради ухвалить це дійсно історичне рішення. Для кримсько-татарського народу цей закон - дуже потрібний і важливий знак. Це знак того, що держава їх підтримує. Для України - це закон є одним з кроків державної стратегії з деокупації Криму. Для міжнародного співтовариства - це потужний сигнал про єдність всього українського народу", - підкреслив Умєров.