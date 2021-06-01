В "Голосе" прокомментировали ограничение оборота пластиковых пакетов в Украине

Принятый сегодня Верховной радой законопроект об ограничении оборота тонких пластиковых пакетов в Украине, сверхважный на пути к безопасной окружающей среде. Однако, следующим шагом обязательно должен быть полный отказ от вредного одноразового пластика.
Об этом заявила народный депутат "Голоса", член комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко.
"Пакет не нужен! Наконец после годового режима ожидания парламент дошел до рассмотрения законопроекта об ограничении оборота пластиковых пакетов. 297 "за"! А это означает, что учреждения розничной торговли, общественного питания и услуг получили четкий запрет от государства на распространение - продажу или предоставление безвозмездно - любых пластиковых пакетов до 50 микрометров и всех оксорозкладних. Это те известные нам всем пакеты-маечки, которые сейчас везде", - прокомментировала она.
Кроме того, Леся Василенко предложила представителям бизнеса альтернативу.
"До вступления в силу бизнеса стоит найти выгодную альтернативу для своих клиентов: экосумки - удобные и практичные; плетеные сумки-авоськи - все, как любили наши бабушки; бумажные пакеты, пакеты из крафт-бумаги, оберточная бумага; тканевые мешочки - прекрасно подойдут для сыпучих продуктов, и даже пакеты из сухих листьев тоже производят в Украине", - добавила нардеп.
Так, принятым законом №2051-1 запрещается использовать сверхтонкие, тонкие, оксораскладные пластиковые пакеты. Исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 мм), которые используются для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.
Принятый документ предусматривает постепенное введение ограничений.
Напомним, сегодня РБК-Украина писало, что в Украине будут штрафовать за использование пластиковых пакетов. Верховная рада окончательно запретила их оборот.
Закон вступит в силу 1 января 2022 года, а в течение шести месяцев Кабинет министров должен разработать подзаконные акты.
За переходный период рестораны, кафе и супермаркеты, должны перейти на безопасные пакеты и сумки многоразового использования, причем все пакеты, которые не соответствуют требованиям нового закона, подлежат изъятию из обращения.