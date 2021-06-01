В "Голосе" прокомментировали ограничение оборота пластиковых пакетов в Украине

"Пакет не нужен! Наконец после годового режима ожидания парламент дошел до рассмотрения законопроекта об ограничении оборота пластиковых пакетов. 297 "за"! А это означает, что учреждения розничной торговли, общественного питания и услуг получили четкий запрет от государства на распространение - продажу или предоставление безвозмездно - любых пластиковых пакетов до 50 микрометров и всех оксорозкладних. Это те известные нам всем пакеты-маечки, которые сейчас везде", - прокомментировала она.

Кроме того, Леся Василенко предложила представителям бизнеса альтернативу.

"До вступления в силу бизнеса стоит найти выгодную альтернативу для своих клиентов: экосумки - удобные и практичные; плетеные сумки-авоськи - все, как любили наши бабушки; бумажные пакеты, пакеты из крафт-бумаги, оберточная бумага; тканевые мешочки - прекрасно подойдут для сыпучих продуктов, и даже пакеты из сухих листьев тоже производят в Украине", - добавила нардеп.

Так, принятым законом №2051-1 запрещается использовать сверхтонкие, тонкие, оксораскладные пластиковые пакеты. Исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 мм), которые используются для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Принятый документ предусматривает постепенное введение ограничений.