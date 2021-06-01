У "Голосі" прокоментували обмеження обігу пластикових пакетів в Україні

"Пакет не потрібен! Нарешті після річного режиму очікування парламент дійшов до розгляду законопроекту про обмеження обігу пластикових пакетів. 297 "за"! А це означає, що установи роздрібної торгівлі, громадського харчування та послуг отримали чітку заборону від держави на поширення - продаж або надання безоплатно - будь-яких пластикових пакетів до 50 мікрометрів та всіх оксорозкладних. Це ті відомі нам усім пакети-маєчки, які зараз скрізь", - прокоментувала вона.

Крім того, Леся Василенко запропонувала представникам бізнесу альтернативу.

"До набрання чинності бізнесу варто знайти вигідну альтернативу для своїх клієнтів: екосумки - зручні та практичні; плетені сумки-сіточки - усе, як любили наші бабусі; паперові пакети, пакети з крафт-паперу, обгортковий папір; тканинні мішечки - чудово підійдуть для сипучих продуктів, і навіть пакети з сухого листя теж виробляють в Україні", - додала нардеп.

Так, ухваленим законом №2051-1 забороняється використовувати надтонкі, тонкі, оксорозкладні пластикові пакети. Винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 мм), що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.

Ухвалений документ передбачає поступове введення обмежень.