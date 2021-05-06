У "Голосі" прогнозують складну розмову Зеленського з Блінкеном
Розмова президента України Володимира Зеленського з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном буде складною.
Про це заявив заступник голови партії "Голос", народний депутат Андрій Осадчук, який був на зустрічі голів депутатських фракцій з американською делегацією.
"Партія "Голос" запевнила, що зі свого боку ми будемо продовжувати підтримувати всі євроінтеграційні ініціативи, але так само будемо далі тиснути на президента Зеленського і "Слуг народу" для того, щоб вони дотримувалися заявлених обіцянок здійснення реформ і елементарних правил етики. Те, що відбувалося з "Нафтогазом" і в багатьох питаннях, як, наприклад, Татарова, є абсолютно неприйнятним. Американська сторона це розуміє, тому, думаю, що президента Зеленського очікує досить складна розмова з Блінкеном", - заявив Осадчук.
Крім того, за його словами, зустріч з головами депутатських фракцій засвідчила, що Сполучені Штати підтримують Україну у протистоянні російській агресії. Але з іншою глобальною темою - боротьбою з корупцією, Україна має розібратися сама.
"Державний секретар чітко артикулює про те, що в України є дві величезні проблеми - війна з Росією і війна з корупцією. У вирішенні першої проблеми - війни з Росією - в України є партнери і нас запевнили в незмінності позиції США і готовності битися за Україну до кінця. І це не тільки позиція Сполучених Штатів, а й також наших партнерів по НАТО та ЄС. З другою проблемою Україна має розбиратись сама. Ми маємо достатньо ресурсів, розуміння і бажання того, що треба змінювати, але всі питання по судовій реформі, по реформі правоохоронних органів досі залишаються відкритими", - додав заступник голови партії "Голос".
Також він зауважив, що американці окремо озвучили питання корпоративного управління "Нафтогазу" і кадрові ротації там.
Нагадаємо, сьогодні візитом в Києві знаходиться держсекретар США Ентоні Блінкен. Раніше РБК-Україна публікувало детальну програму візиту.
Цього ранку американська делегація зустрічалася з головами депутатських фракцій, потім відбулась зустріч з головою МЗС України Дмитром Кулебою, пізніше запланована зусріч із президентом Володимиром Зеленським.