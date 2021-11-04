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В "Голосе" предупредили о риске узурпации власти после принятия закона об олигархах

Автор: Наталия Гурковская

Закон об олигархах предоставит дополнительные полномочия президенту, что будет способствовать узурпации власти в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Романа Костенко.

"Это не законопроект о борьбе с олигархами, это больше законопроект об узурпации власти и для того, чтобы иметь возможность влиять на некоторые категории людей. Надо идти по другому пути, чтобы бороться с олигархами. У нас все эти институты есть, они выстроены, просто надо требовать от них профессиональной работы", - заявил Костенко в эфире телеканала "Украина24".

Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Закон до сих пор не подписан из-за грубых нарушений регламента во время голосования.

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