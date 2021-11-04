В "Голосі" попередили про ризик узурпації влади після прийняття закону про олігархів

"Це не законопроект про боротьбу з олігархами, це більше законопроект про узурпацію влади і для того, щоб мати можливість впливати на деякі категорії людей. Треба йти іншим шляхом, щоб боротися з олігархами. У нас всі ці інституції є, вони вибудувані, просто треба вимагати від них професійної роботи", - заявив Костенко в ефірі телеканалу "Україна24".

