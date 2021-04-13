У "Голоса" есть экономический антикризисный план для страны, - Рудик

"За этот год Украина еще больше ”закрепила" за собой звание самой бедной страны Европы. И миллионы украинцев ежедневно ощущают это на себе! Правительство своей абсолютной некомпетентностью довело страну до этого состояния. Несмотря на пустые обещания роста экономики за первый квартал мы видим снижение на 3%. Безработица сейчас уже на уровне кризиса 2009 года. За прошлый год около миллиона украинцев, просто вдумайтесь в эту цифру, около миллиона потеряли работу", - заявила Рыжик.

По ее словам, цена необъявленных заранее локдаунов впечатляющая. Лишь сектор общественного питания, рестораторы потеряли более 6 млрд гривен.

"При этом лишь 3 млрд гривен правительство выделило на всех предпринимателей. Сейчас большинство малых и средних предприятий могут продержаться в условиях карантина примерно два месяца. Потом они закроются навсегда. А государственную помощь, которую сейчас выделяют, они потратят на погашение кредитов", - добавляет она.

Она убеждена, у Кабинета министров нет плана для экономики, поскольку правительство до сих пор не предложило ничего системного для того, чтобы защитить работу и доходы граждан.

Вместе с тем она подчеркивает, "Голос" предлагаем два конкретных шага. Первый - организована вакцинация.

"Еще 100 дней назад "Голос" предложил дорожную карту вакцинации, нужно просто воспользоваться ею сейчас для того, чтобы ни одна вакцина не пропадала. Для того, чтобы люди, которые хотят вакцинироваться, имели доступ. Вакцинация - это единственный шанс для страны вернуться к нормальной работе и жизни", - отмечает Рудик.

Второй шаг - выполнение антикризисного экономического плана "Голоса".

"Мы призываем проголосовать за наш законопроект №5346 для поддержки экономики. Это реальный план действий, чтобы защитить рабочие места украинцев, сохранить предприятия от банкротства и дать шанс нашей экономике на развитие. Время вернуть человека в центр политики. Время использовать наши знания, экспертизу, идеи, чтобы показать результат. Украинцы ожидают от нас этого", - резюмировала Рудик.