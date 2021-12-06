"Голос" заявляет о конфликте интересов в действиях главы НАПК

"25 ноября состоялось заседание комитета по вопросам правовой политики, на котором рассматривались предложения президента к закону "О политических партиях в Украине" относительно усовершенствования правового регулирования финансирования деятельности политических партий. Во время которого глава НАПК Александр Новиков сообщил членам комитета, что по поручению президента он будет представлять его предложения к закону, что и было сделано. Считаем, что в таких действиях главы НАПК имеется реальный конфликт интересов", - говорится в заявлении партии.

Согласно положениям части второй статьи 4 закона "О предотвращении коррупции", НАПК является ответственным перед Верховной радой, подконтрольным ей и подотчетным Кабинету министров. Среди полномочий, в частности, определенных в статье 12 закона "О предотвращении коррупции", отсутствуют полномочия представлять и защищать предложения президента и быть докладчиком по таким предложениям тем более, когда они оказывают непосредственное влияние на порядок и качество работы самой НАПК.

Об указанных обстоятельствах председателя НАПК неоднократно предостерегали во время заседания комитета, обращая внимание, что президент не имеет права давать поручение председателю НАПК и что предлагаемые предложения президента к закону прямо затрагивают личные интересы главы НАПК, как руководителя этого института. Однако, несмотря на отсутствие правовых оснований и осознавая очевидную неправомерность своих действий, Новиков продолжал действовать в режиме реального конфликта интересов на заседании комитета.

Считаем недопустимым, когда руководитель институции, призванный отстаивать лучшие стандарты антикоррупционной политики, руководствуясь политической целесообразностью, умышленно идет на прямое нарушение законодательства, чтобы угодить первому лицу в государстве. В таких действиях мы видим угрозу всей антикоррупционной инфраструктуре, на развитие и укрепление которой израсходованы огромные ресурсы, средства и усилия огромного количества людей, включая членов политической партии "Голос".

"Для защиты институции и предотвращения подобных случаев в будущем, мы требуем привлечь к ответственности главу НАПК за совершение действий в условиях реального конфликта интересов при представлении предложения президента к закону "О внесении изменений в закон "О политических партиях в Украине" и уклонении от обязанностей урегулировать такой конфликт интересов", - говорится в заявлении "Голоса".